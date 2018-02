MENA : iflix signe un accord de deux ans avec Lego pour diffuser son contenu dans la région

(Agence Ecofin) - Iflix, la plateforme de vidéo à la demande asiatique, a annoncé avoir obtenu un accord de distribution de deux ans avec Lego Systems pour diffuser, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le contenu audiovisuel de la multinationale danoise.

Ainsi, des séries Lego comme Jurassic World Indominus Escape, Surcharge Marvel Superheroes Maximum, Marvel Superheroes Avengers Rassembled, DC Superheroes Batman Beleaguered, et City Shorts seront disponibles sur iflix pour les abonnés de la région MENA, pendant les deux prochaines années. Iflix a même créé une chaîne de vidéos spéciale sur sa plateforme pour le contenu Lego.

« Lego est l'une des marques les plus reconnues et appréciées au monde, et nous sommes ravis d'offrir le meilleur contenu Lego à nos abonnés, jeunes et moins jeunes. Iflix s'est engagé à fournir le meilleur du divertissement à ses abonnés et cet accord avec Lego est important pour tenir cette promesse », a déclaré Evert van der Veer, directeur du contenu Europe et du Moyen-Orient chez iflix.

« Nous sommes heureux de nous associer à iflix pour rapprocher encore plus le contenu de Lego des fans d'Afrique et du Moyen-Orient. Grâce à la vaste bibliothèque de contenu disponible sur la nouvelle fonctionnalité ‘’Channels’’, les fans de Lego de tout âge auront un accès direct à leurs histoires et personnages préférés quand ils le souhaitent », a déclaré Gina Costelloe, responsable de la distribution de contenu chez Lego.

Servan Ahougnon