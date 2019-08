La Chine veut collaborer avec des entreprises africaines pour réaliser des documentaires

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République populaire de Chine a récemment manifesté son intention de coopérer avec les pays africains dans l'industrie des arts et du spectacle. En fait, la Chine souhaite travailler avec des entreprises du continent pour réaliser des documentaires permettant à l’Afrique de raconter sa propre histoire.

Cette intention, récemment annoncée par voie officielle a été confirmée par le professeur Jin Haina, maître de conférences à l'Université de communication de Chine, qui a évoqué le sujet lors d'un séminaire, organisé à Beijing, destiné aux professionnels des médias et de la réalisation documentaire des pays en développement.

« La Chine produit environ 52 films par an dont chacun génère des revenus annuels de plus d'un milliard de dollars. Cela pourrait aussi être l'histoire des pays africains s'il y a coopération et partage d'idées. Aussi, avec la disponibilité de méthodes de doublage et de sous-titrage, les pays africains et la Chine pourraient échanger des séries pour créer des ponts culturels et partager un objectif commun de développement national et international par le divertissement », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de cette collaboration, la Chine fournira à l'Afrique 50 000 bourses gouvernementales et 50 000 possibilités de formation pour des séminaires. Le géant asiatique invitera également 2 000 jeunes Africains à visiter le géant asiatique pour un échange.

Servan Ahougnon