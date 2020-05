A+Ivoire et Canal+Advertising annoncent leur participation à l’étude d’audience Omedia-Médiamétrie

(CANAL+ ) - A+ IVOIRE et CANAL+ ADVERTISING feront partie des premiers acteurs de l’audiovisuel ivoirien à utiliser des données de mesure d’audiences produites en Côte d’Ivoire. Lancée par Omedia et Médiamétrie, la première mesure déclarative régulière de l’audience de la télévision sur le territoire ivoirien permettra de fournir les principaux indicateurs de l’audience de la télévision et de la radio : audience cumulée, quart d’heure moyen, part d’audience, durée d’audience par individu et durée d’écoute pas téléspectateur ou auditeur. Les résultats seront disponibles toutes les 6 semaines. Six vagues de 560 interviews chacune sont programmées d’ici la fin d’année, à raison d’une vague toutes les 6 semaines. Elles permettront d’interroger des individus aux profils variés pour connaitre leurs habitudes de consommation. Les résultats de la première vague seront disponibles dès mi-juin.

« Omedia et Médiamétrie nous donnent accès à un outil de travail qui offrira plus de transparence à tous les acteurs de notre marché. En mesurant les audiences, les chaines pourront adapter le contenu aux besoins et préférences des téléspectateurs de Côte d’Ivoire », déclare Damiano MALCHIODI, Directeur général d’A+ IVOIRE. « Avec cette mesure nous serons encore plus à même de pouvoir conseiller au mieux nos annonceurs qui souhaitent avoir des données très précises sur les audiences des chaines ivoiriennes. Dans le contexte de la libéralisation du secteur audiovisuel, acquérir ces données est indispensable » déclare Monica MOLLON, Directrice Générale de CANAL+ ADVERTISING.

Avec l’apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux outils, le marché de l’audiovisuel en Côte d’Ivoire continue à se structurer afin de créer davantage de valeur pour les annonceurs et les marques.

À propos de CANAL+ AFRIQUE

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone. CANAL+ édite 17 chaînes premium pour le continent et a lancé A+, la chaîne des séries africaines, ainsi que les chaînes NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD TV EPIC et NOVELAS TV. Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...).