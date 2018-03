Nigeria : le rappeur Olamide lance une chaîne de télévision

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le musicien Olamide (photo) va lancer une chaîne de télévision. Le rappeur a communiqué cette information le 15 mars, date de son anniversaire, sur son compte Instagram. Il a décidé de nommer la chaîne d’après l’un de ses surnoms, « Voice of the Street TV » (voix de la rue).

Peu d’informations ont été dévoilées sur le projet. On sait que la chaîne sera disponible via satellite sur les bouquets de l’opérateur local Play TV. Olamide a d’ailleurs offert aux 100 premiers clients qui se sont rendus dans les locaux de l’opération de télévision payante, un décodeur avec un an d’abonnement.

Aucun détail n’a encore été donné sur le type de contenu que diffusera la chaîne mais on peut imaginer que le contenu musical y sera dominant. Le nom de la chaîne permet également de supposer qu’elle essaiera de faire profiter aux jeunes artistes nigérians, d’une meilleure exposition médiatique.

Servan Ahougnon