Nigeria : des versions locales des émissions The Voice seront bientôt diffusées

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, les téléspectateurs auront bientôt accès à des versions locales de la célèbre émission musicale « The Voice » et de sa version pour enfants « The Voice Kids ». La licence de l’émission a été acquise par le diffuseur nigérian Fame TV qui a décidé de coproduire les émissions avec son partenaire UN1TY.

« C’est une nouvelle passionnante à plusieurs niveaux pour l'industrie créative au Nigeria et nous sommes donc ravis de l'opportunité de présenter The Voice et The Voice Kids au monde d'un point de vue vraiment nigérian. Nous attendons avec impatience les opportunités d'engagement à long terme pour tous nos sponsors et nous pensons que c'est le début de choses encore plus grandes à venir », s’est réjoui Akin Salami, PDG d’UN1TY.

Les deux émissions seront diffusées sur différentes plateformes, payantes et gratuites. Ainsi, les premières informations laissent penser que le radiodiffuseur public, la NTA, Ait, StarTimes, Fame TV et Teen Africa TV devraient diffuser les versions nigérianes de The Voice et The Voice Kids.

Avec cet accord, le Nigeria devient le 40e pays à diffuser une version locale de l’émission.

Servan Ahougnon

