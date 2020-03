Afrique : le groupe médiatique américain Discovery choisit un nouveau directeur commercial pour le continent

AGENDA COMM

26 Mars 2020 | 28 Mars 2020

Africa in Colors festival (Kigali, Rwanda)



Experts, investors, and pioneers in the Creative industry, with one aim, position Africa on the global map in the creative industry.



03 Avril 2020

Digital African Tour 2020 (Lomé, Togo)



Quelle stratégie pour accompagner l’écosystème de l’innovation des startups et des PME en Afrique ?



22 Avril 2020 | 23 Avril 2020

Forum sur la radio et la diffusion audio numérique (Maseru, Lesotho)



27 Avril 2020 | 30 Avril 2020

Masterclass sur la Numérisation (Johannesburg, Afrique du Sud)



Numérisation des infrastructures et des installations de radiodiffusion



27 Mai 2020 | 29 Mai 2020

Discop Abidjan 2020



11 Juin 2020 | 13 Juin 2020

VivaTech 2020 (Paris, France)



Large participation africaine.



29 Juillet 2020 | 31 Juillet 2020

Discop Johannesburg 2020