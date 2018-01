Zimbabwe : vers un départ de Kwese TV du Zimbabwe ?

(Agence Ecofin) - Selon de récentes informations, Econet Media aurait activé la clause de résiliation de son contrat avec Dr Dish, qui détient la licence avec laquelle Kwese TV opère au Zimbabwe.

Après les nombreux différends juridiques entre Kwese TV et le régulateur zimbabwéen de l’audiovisuel, la Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ), il se pourrait que la rupture du contrat avec Dr Dish, sonne le glas des activités de la filiale d’Econet dans le pays.

La rupture du contrat avec Dr Dish a été confirmée par Econet Media. Pourtant, Kwese TV ne montre aucune inquiétude quant à sa situation. « Toutes les opérations de Kwese ont l'autorité du gouvernement.», a assuré M. Zachary Wazara, consultant chez Econet Media.

Au lancement de Kwese TV, une longue bataille juridique avait éclaté entre la BAZ et l’opérateur de télévision payante. On a donc du mal à comprendre quand et comment un accord a-t-il eu lieu entre les deux parties.

Servan Ahougnon