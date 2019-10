Piratage au Sénégal : Excaf Telecom récidive, malgré les décisions de justice

(LALIGA) - La Cour d'appel de Dakar, par arrêt du 31 juillet 2019, avait confirmé l'ordonnance de référé du 23 juillet 2018 qui avait ordonné l'arrêt de la retransmission par l’opérateur Excaf Telecom des matchs organisés par LaLiga, sous peine de 1 000 000 FCFA par infraction. Excaf Telecom offrait ces compétitions à ses abonnés en toute illégalité, en détournant le signal de l’opérateur portugais SPORT TV.

LaLiga rappelle qu’Excaf Telecom n’est toujours pas autorisée à diffuser ses contenus et ce, par n’importe quel moyen et chaîne de télévision. D’une manière générale, seuls les opérateurs auxquels nous avons accordé une licence de diffusion et de distribution sont autorisés à diffuser nos contenus.

Par ailleurs, LaLiga n’a autorisé aucun cablo-distributeur à diffuser ses contenus au Sénégal.

La violation de nos droits nuit inévitablement au football en lui-même, mais également à chacune de ses parties prenantes, tels que les ayants droit que nous sommes, les détenteurs de licence légitimes, les consommateurs, les amateurs de football et les participants (dont les joueurs, les clubs et les équipes nationales).

C'est la preuve de l'engagement de LaLiga à protéger ses droits de diffusion à travers le monde. La piraterie audiovisuelle met en danger l'avenir du football, les compétitions concernées et le sport en général.

A propos de LaLiga

LaLiga est une organisation mondiale, innovante et socialement responsable, leader dans le secteur des loisirs et du divertissement. Il s'agit d'une association sportive privée composée des 20 équipes de LaLiga Santander et des 22 de LaLiga SmartBank, responsable de l'organisation de ces compétitions nationales de football professionnel. Au cours de la saison 2018/2019, LaLiga a touché plus de 2,7 milliards de personnes dans le monde. Avec son siège à Madrid (Espagne), elle est présente dans 55 pays à travers 9 bureaux et 46 représentants. L'association mène son action sociale par l'intermédiaire de sa Fondation et est la première ligue de football professionnel au monde avec une ligue pour les footballeurs ayant une déficience intellectuelle : LaLiga Genuine Santander.