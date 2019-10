Afrique subsaharienne : les chaînes Melody et Melody d’Afrique seront distribuées par la société de conseil Gorse & Co

(Agence Ecofin) - En Afrique subsaharienne, la société Gorse & Co se charge désormais de la distribution des chaînes musicales Melody et Melody d’Afrique. L’entreprise du français Nicolas Gorse a conclu un accord de distribution avec le Groupe Secom, propriétaire des deux chaînes, après des négociations facilitées entre les deux parties par Séverine Laurent, la directrice de l’agence Afrikakom.

Melody, chaîne de variétés musicales françaises et internationales lancée en 2001, avait déjà intégré le bouquet de Canal+ Afrique, il y a quelques semaines. Pour Bruno Lecluse, le PDG du Groupe Secom (photo), « le créneau des musiques vintages sur le continent restait encore vierge avant l’arrivée de Melody d’Afrique [qui est diffusée sur la TNT en RDC, ndlr], d’où une attente forte ».

Avec la possibilité d’obtenir les deux chaînes par le biais de Gorse & Co, cette attente devrait être comblée assez rapidement. Cet avis est partagé par Séverine Laurent. « L’arrivée de ces deux chaînes constitue une aubaine pour le paysage audiovisuel. Toutes les mamans et les papas d’Afrique vont pouvoir retrouver, dans leur salon ou dans les maquis, les bandes-son des souvenirs de leur jeunesse. »

Pour Jérôme Dutoit, directeur général de Melody et de Melody d’Afrique, « ce nouvel accord va permettre de toucher un public plus large sur le continent africain ». Alors que la version internationale de la chaîne est très appréciée sur le continent, sa version africaine devrait rencontrer encore plus de succès grâce au retour sur les ondes des légendes de la musique du continent.

Servan Ahougnon

