Cap-Vert : SPI/FilmBox lance un bouquet en partenariat avec Unitel T+

(Agence Ecofin) - Le marché africain du streaming et de la vidéo à la demande est en pleine croissance ces dernières années. Cette croissance est boostée par l’ouverture progressive du public africain à la consommation de contenus en streaming ainsi que par la pandémie de la Covid-19.

SPI/FilmBox, un opérateur polonais spécialisé dans le streaming et la vidéo à la demande, s’associe à l'opérateur de télécommunications Unitel T+ pour offrir une large sélection de chaînes du portefeuille de SPI aux abonnés d’Unitel T+ au Cap-Vert grâce à deux forfaits différents. Le forfait Max donne accès à FilmBox Arthouse, 360 TuneBox, FightBox et Gametoon, tandis que le reste des offres (Fast&FunBox et FashionBox) est disponible avec le forfait Medium.

« Nous sommes ravis de collaborer avec un partenaire tel qu'Unitel T+ qui apprécie de fournir à ses clients un contenu solide qui répond à une variété de goûts et de besoins », a déclaré Georgina Twiss, responsable pour l'Europe de l'Ouest et l'Afrique chez SPI International. « Le bouquet de chaînes inclus dans l'accord offre des centaines d'heures de contenu divertissant qui peuvent attirer les cinéphiles, les joueurs, les amateurs de mode, de musique, d'adrénaline et de sports MMA », a ajouté Mme Twiss.

Selon Ercia Paim, directrice du marketing chez Unitel T+, l’opérateur ambitionne de « révolutionner le concept de télévision au Cap-Vert ». Pour rappel, Unitel T+ avait présenté son service de télévision Casa+ TV au marché capverdien, le 17 août. Il servira de support pour les forfaits Max et Medium.

Pour SPI International/Filmbox, ce partenariat rejoint la politique d’expansion de la multinationale, qui est entrée sur le marché africain de la télévision en 2015. La chaîne avait alors été lancée dans une dizaine de pays anglophones d’Afrique subsaharienne. Depuis elle a étendu progressivement sa présence en Afrique francophone, et maintenant, lusophone.

