Après l'accord avec Netflix, Canal + va rendre le service de vidéo à la demande Disney+ disponible parmi ses offres françaises

(Agence Ecofin) - En France, Canal + va intégrer le service Disney+ dans son offre de vidéo à la demande myCanal dès le mois de mars prochain. L’information a été révélée par Maxime Saada (photo), président du directoire du groupe Canal + dans une interview accordée au média Les Echos.

Ainsi, en plus de pouvoir diffuser en exclusivité les chaînes populaires de Disney, le nouvel accord entre The Walt Disney Company et Canal + permet à l’opérateur de rendre Disney + accessible à ses abonnés. Disney+ sera intégré à myCanal, qui représente actuellement 40 % de la consommation totale de Canal Plus, a déclaré la société.

Il faut rappeler que Canal + a récemment conclu un accord avec Netflix qui permet à l’opérateur d’ajouter à ses offres l’application du leader mondial de la vidéo à la demande.

Servan Ahougnon

