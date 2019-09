Ouganda : MultiChoice s’associe à l’entreprise locale Pep Stores pour distribuer ses produits

(Agence Ecofin) - En Ouganda, MultiChoice collaborera désormais avec l’entreprise de vente en détail Pep Stores pour distribuer ses produits. Les deux parties viennent, en effet, d’annoncer un partenariat pour rapprocher les produits et services DStv et GOtv des abonnés du marché ougandais.

Le partenariat permettra à Pep Stores de distribuer les décodeurs, les abonnements et les accessoires MultiChoice, en plus de les installer. D’après Patricia Kiconco (photo), responsable de l'expérience client chez MultiChoice Uganda, cet accord traduit l’engagement de l’opérateur à investir dans les partenariats locaux.

« A l’heure actuelle, MultiChoice Uganda dispose de 3 agences réparties dans tout le pays, dont 2 à Kampala et une autre à Mbarara. C'est l'assurance pour nos clients dans la ville d'une présence encore plus enracinée et répandue, en synergie avec ce partenariat historique avec PEP Stores Uganda », a déclaré Patricia Kiconco.

Servan Ahougnon