MultiChoice va lancer son service autonome de streaming et de vidéo à la demande en 2019

(Agence Ecofin) - MultiChoice va lancer, en 2019, un service de streaming et de vidéo à la demande (VoD) autonome. L’information a été rendue publique par Calvo Mawela (photo), qui dirige la filiale sud-africaine de la maison mère de DsTV.

« MultiChoice exploite déjà le service DsTV Now en tant que service OTT intégré pour les abonnés DStv, mais lancera une version commerciale autonome l'année prochaine.», explique le directeur de MultiChoice Afrique du Sud.

En effet, depuis plusieurs mois, l’opérateur offre DsTV Now, un service de VoD, sur son décodeur DsTV Explora et sur les box Android. On peut considérer que DsTV Now est un test réussi de diffusion en streaming pour MultiChoice qui a réussi à faire entrer le service dans les habitudes de ses abonnés.

La BBC a d’ailleurs révélé que DsTV était l’un de ses principaux acheteurs de contenu en Afrique subsaharienne. DsTV a acquis environ 100 heures de programmes du groupe britannique sur les 4 premiers mois de 2018.

Calvo Mawela a d’ailleurs révélé que les techniciens de DsTV étaient actuellement à pied d’œuvre pour créer le meilleur service possible.

Servan Ahougnon