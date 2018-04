L’Afrique subsaharienne comptera 37 millions d’abonnés à l’horizon 2023 (Dataxis)

(Agence Ecofin) - Le cabinet d’études Dataxis a publié, le 14 avril, un communiqué de presse sur ses prévisions pour le marché d’Afrique subsaharienne de la télévision, à l’horizon 2023.

Ainsi, selon Dataxis, le nombre d’abonnés à la télévision payante sera de 37 millions d’ici 2023.

Le cabinet prédit également que 46% des foyers d’Afrique subsaharienne regarderont leurs programmes grâce à la télévision payante. Par ailleurs, selon les experts de Dataxis, le marché de la télévision payante va changer de visage en Afrique subsaharienne d’ici 2023.

La télévision par satellite devrait ainsi perdre du terrain sur la télévision numérique terrestre (TNT). Selon Dataxis, la TNT comptera pour 29% de tout le marché de la télévision payante en Afrique subsaharienne à l’horizon 2023.

Enfin, Dataxis voit la télévision par internet et les autres offres de télévision over the top (OTT), connaître des progrès constants jusqu’en 2023.

Servan Ahougnon