Ethiopie : Eutelsat signe un accord avec les radiodiffuseurs privés locaux pour transporter leurs chaînes

(Agence Ecofin) - L’opérateur de satellite Eutelsat a signé un accord avec deux associations de radiodiffuseurs privés éthiopiens pour transporter leurs chaînes sur son satellite Eutelsat 8 West B.

L’accord permettra à l'Ethiopian Broadcasting Corporation et l'Association of Ethiopian Broadcasters de multiplier le nombre de foyers auxquels leurs chaînes sont accessibles, et à Eutelsat de fournir la grande majorité des chaînes du pays.

« Nous sommes ravis de travailler avec un leader de l'industrie tel qu'Eutelsat dans le cadre de notre expansion. Ce partenariat permettra à nos clients de bénéficier d'une bien meilleure performance avec une diffusion et un support client de meilleure qualité », a déclaré Messay Hurissa, qui dirige les services chargés de la technologie chez Ethiopian Broadcasting Corporation.

Pour Anman Fissehazion, PDG de l'Association of Ethiopian Broadcasters : « l’accord avec Eutelsat est une étape majeure dans la stratégie de notre association pour atteindre plus de foyers ».

Servan Ahougnon