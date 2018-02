Africascope : Kantar TNS analyse l’audience audiovisuelle et l’utilisation d’Internet en Afrique francophone

(Agence Ecofin) - Kantar TNS vient de publier les résultats de son Africascope qui a étudié entre janvier et décembre 2017, les parts d’audience audiovisuelles et l’utilisation d’Internet dans 8 pays d’Afrique francophone. Il s’agit du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal et de la République du Congo.

Kantar TNS a interrogé en tout 18,3 millions d'individus âgés de 15 ans et plus, sur leurs chaînes préférées et leur utilisation d’Internet.

La première conclusion de l’étude est que l’écoute de la radio baisse. 65% des personnes interrogées, soit 11,8 millions d’individus, écoutent la radio chaque jour, c’est 5% d’auditeurs en moins par rapport à 2014.

Autre information importante, la radio la plus écoutée dans les 8 pays étudiés est RFI.

Concernant la télévision, 91 % en moyenne de personnes suivent la télévision chaque jour, soit 16,6 millions de téléspectateurs. Ces derniers passent en moyenne 4h03 mn par jour devant leur petit écran et regardent en moyenne en 3,7 chaînes de TV par jour.

Concernant Internet, 44% des individus interrogés se connectent à Internet dont 29% au moins une fois par semaine.

Servan Ahougnon