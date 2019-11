Seychelles : le radiodiffuseur public va rendre ses programmes disponibles sur une application mobile

(Agence Ecofin) - Aux Seychelles, le radiodiffuseur public va bientôt lancer une application mobile qui fournira la majorité de ses émissions en différé. L’information a été annoncée par la Seychelles Broadcasting Corporation (SBC) dans un communiqué.

L’application, qui devrait être lancée en 2020, permettra de regarder et de télécharger les émissions télévisées déjà diffusées par la SBC, mais pas seulement.

« L'application permettra à nos auditoires d'interagir avec le studio, d'envoyer leurs points de vue et vidéos. En ce qui concerne le financement, certains contenus seront en accès libre, tandis que d'autres généreront des recettes », explique Bérard Duprès (photo), PDG de la SBC.

De plus en plus de radiodiffuseurs publics africains choisissent de rendre leurs contenus audiovisuels disponibles via des applications pour continuer à générer de la valeur.

Servan Ahougnon