Afrique du Sud : l’édition 2021 du Cape Town International Animation Festival aura lieu en octobre

(Agence Ecofin) - Tout comme le cinéma, le secteur de l’animation africaine connaît une croissance remarquable aussi bien en matière de quantité que de qualité. Récemment, l’animation africaine était à l’honneur lors du Festival international du film d’animation d’Annecy, en France.

La neuvième édition du Cape Town International Animation Festival (CTIAF), l’un des principaux festivals du film d’animation en Afrique, se tiendra au Old Biscuit Mill de Woodstock du 1er au 3 octobre, en ligne et en présentiel. Au programme, il y aura des ateliers, des projections de films, des sessions d'affaires et d'autres activités.

Dianne Makings, directrice du CTIAF, a exprimé sa fierté de présenter le meilleur de l’animation africaine aux Africains et au reste du monde. « Le CTIAF rassemble les talents africains de l'animation sous un même toit et identifie les défis, les besoins et les opportunités du secteur. Nous voulons également voir comment nous pouvons utiliser des récits colorés pour donner vie à des histoires africaines encore inconnues », a-t-elle déclaré.

Le festival sera également l’occasion de discuter sur un large éventail de sujets, tels que la transformation d'un concept en scénario, le montage d'animations, l’utilisation du logiciel Adobe After Effects pour les monteurs, ou encore comment pénétrer dans la psyché d'un producteur. Les principaux intervenants sont entre autres Ariane Suveg, directrice du contenu de Warner Media, et Loyiso Mkize, artiste visuel.

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)