Zambie : les médias locaux de mauvaise foi concernant la part de contenu chinois diffusée par StarTimes

(Agence Ecofin) - En Zambie, les médias locaux se sont récemment plaints de la quantité de contenu chinois diffusé dans le pays, notamment sur les bouquets de l’opérateur de télévision StarTimes. Pourtant, d’après une de nos sources la situation serait moins grave que ce que décrivent les plaignants.

« Les bouquets proposés par StarTimes ne contiennent que deux chaînes proposant des films et séries chinoises, ST Kungfu et ST Sino Drama. C’est moins que le nombre de chaînes proposant des contenus internationaux. De plus, les chaînes locales ou africaines représentent plus de la moitié des quelque 55 chaînes des bouquets TopStar, et ces chaînes sont concentrées dans le bouquet d’entrée de gamme. Ce qui veut dire que l’abonné lambda aura accès en majorité à du contenu local », nous confie notre source.

Le vrai problème serait lié à un accord avec les chaînes locales pour les ajouter aux bouquets de l’opérateur.

« Le cœur du problème est l’impatience des représentants des chaînes de télévision locales. En effet, sur les quelque 40 chaînes locales, un peu plus d’une vingtaine ont été ajoutées aux bouquets StarTimes. Le reste le sera dans les mois à venir. Seulement, les représentants des chaînes trouvent cela trop lent ».

D’après notre source, TopStar n’est que l’un des deux opérateurs agréés, l’autre étant une entreprise privée.

« Les consommateurs ont donc le choix et TopStar n’est pas en situation de monopole. Les chaînes proposées sur les bouquets TopStar ont obtenu l’agrément du gouvernement zambien qui in fine décide des chaînes que la population zambienne peut regarder ou pas. TopStar n’est donc pas en position de contrôler le paysage audiovisuel local ».

Servan Ahougnon