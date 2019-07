Le groupe Canal+ se renforce dans l’industrie Nollywood

(CANAL+) - Le groupe CANAL+ annonce l’acquisition des activités de production, de distribution de contenus et d’édition de chaînes de la société IROKO PARTNERS, et renforce ainsi ses activités dans les contenus produits au Nigeria, une des industries cinématographiques les plus prolifiques au monde, et genre plébiscité par le public africain du continent et de la diaspora.

Cette acquisition concerne 3 activités :

L’entité ROK Studios, premier producteur au Nigéria avec plus de 500 heures par an de nouveaux films et séries, et un catalogue totalisant plus de 2000 heures. ROK Studios est dirigé par Mary Njoku, personnalité emblématique de l’essor du « Nollywood ». Actrice à succès dès l’âge de 17 ans (« Home Sickness », « Blackberry Babes »…), Mary Njoku est ensuite passée à la réalisation (« Single Ladies », « Festac Town »…), puis à la production après un passage à la London Film Academy.

La distribution de contenus Nollywood propriétaires et tiers, auprès d’opérateurs, notamment digitaux, dans le monde entier.

L’édition et la distribution de 4 chaînes (sous la marque ROK) diffusées en Afrique anglophone ainsi qu’au UK via l’opérateur Sky.

Depuis 2013, le Groupe CANAL+ édite et distribue la chaîne de télévision Nollywood TV (1ère chaîne de fiction africaine) suivie de Nollywood Epic, toutes deux proposées dans les offres du groupe, en Afrique et en dehors du continent.

Cette acquisition, étape clef pour le développement international de CANAL+, permet au Groupe d’être présent sur toute la chaîne de valeur de l’industrie Nollywood, et d’acquérir un savoir-faire unique dans la production industrielle de fictions - films, séries et animation - africaines.

En parallèle de cet accord, le groupe CANAL+ maintient sa participation au sein de la société IROKO Partners, (dirigée par Jason Njoku), qui continuera de développer l’activité SVOD d’Iroko.

À propos de Groupe CANAL+

Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium – les chaînes CANAL+ – et de chaînes thématiques ainsi que dans la distribution d’offres de télévision payante. Il est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie publicitaire. À l’international, le Groupe CANAL+ connait une forte croissance avec une présence en Europe, en Afrique et en Asie. Au total, le Groupe CANAL+ compte plus de 16,2 millions d’abonnés dans le monde, dont 7,8 millions en France métropolitaine. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production et la création de contenus.