Afrique : selon ses rapports financiers, le groupe Canal+ a gagné 652 000 abonnés individuels en 2018

(Agence Ecofin) - Selon les rapports financiers de Vivendi présentés ce 14 février 2018, sa filiale Canal+ a gagné 652 000 abonnés sur le continent africain. L’opérateur qui en comptait 3 458 000 en 2017, en dénombrait 4 110 000 à la fin de l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.

La filiale de Vivendi semble donc sortie de la phase de ralentissement qu’elle a connue en 2017 sur le continent africain qui constitue son principal marché à l’international.

La progression africaine est stratégique pour Canal+ qui rencontre toujours quelques problèmes en France où l’opérateur a perdu 217 000 abonnés en 2018. En Afrique, le groupe a préservé ses droits sportifs qui attirent la plupart de ses abonnés, et mise de plus en plus sur le contenu local avec le lancement de chaînes comme A+ Ivoire.

Servan Ahougnon