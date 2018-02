Maroc : NRJ a lancé sa webradio

(Agence Ecofin) - Le 12 février dernier, NRJ a lancé les activités de sa webradio marocaine. Le nouveau média a diffusé de la musique durant les dix mois de sa période test. La webradio NRJ Maroc est en effet disponible via une application mobile, depuis mars 2017. Son lancement officiel, initialement prévu pour septembre 2017, a été reporté, « le temps d’installer la radio dans un local plus spacieux ».

« Le Maroc est le premier pays en Afrique où NRJ diffuse des programmes en version locale. C’est une source de fierté pour le management et les équipes de NRJ Maroc dont l’ambition est d’enrichir le paysage radiophonique et médiatique marocain, à travers une offre de divertissements riche et en mettant à l’honneur les jeunes talents », a déclaré Hakim Chagraoui, PDG de Radio Planet, partenaire local de NRJ.

NRJ Maroc déploiera également une activité digitale dans le royaume chérifien. Celle-ci débutera par un site internet et une application mobile.

Servan Ahougnon