Afrique : Digital TV Research estime que les services de VoD avec abonnement vont générer plus d’un milliard USD à l’horizon 2025

(Agence Ecofin) - En Afrique, les services de vidéo à la demande avec abonnement vont générer 1,06 milliard de dollars en 2025. C’est ce qu’a révélé le cabinet américain Digital TV Research dans un rapport sur les prévisions sur la vidéo à la demande en Afrique.

Selon l’étude, le secteur connaitra une énorme croissance entre 2019 et 2025. Non seulement les revenus générés passeront des 183 millions de dollars générés en 2019 à 1,06 milliard de dollars en 2025, mais sur la même période, on devrait également passer de 2,68 millions d’abonnés à 9,72 millions d’abonnés. La nouvelle étude vient affiner les chiffres fournis par Digital TV Research dans un précédent rapport affirmant que les 10 millions d’abonnés seraient atteints dès 2023.

Selon l'étude, Netflix affichera la plus grande part d’abonnés du marché entre 2019 et 2025. En effet, le cabinet américain estime à 1,41 million le nombre d’abonnés de Netflix en 2019. Le géant du streaming en affichera 5 millions en 2020.

Etonnamment, à l’horizon 2025, Disney+, qui ne sera pas lancé sur le continent avant 2022, sera la 2e plateforme de vidéo à la demande du continent. Le service affichera 1,37 million d’abonnés à la fin de 2025. Il se classera derrière Netflix et devancera Showmax, iRoko, Amazon et Apple TV+ pour former le top 6 des fournisseurs de vidéo à la demande en Afrique.

A elles seules, ces plateformes constitueront 94 % des abonnés africains à l’horizon 2025.

Servan Ahougnon