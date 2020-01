Football : la manne financière captée par la télévision diminue alors que Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google sont en embuscade

(Agence Ecofin) - D’après le rapport annuel de Deloitte consacré à la finance du football, les montants consacrés aux droits TV commencent à régresser. Dans le même temps, alors que la digitalisation des habitudes éloigne de plus en plus les téléspectateurs de la télévision classique, Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google pourraient récupérer la manne financière dédiée à la diffusion du football.

S’il reste incertain que ces acteurs réussiront à récupérer l’argent des droits de diffusion du football, il est clair que ces géants du numérique sont les nouveaux concurrents de la télévision classique. A titre d’exemple, Amazon a récemment acquis un ensemble de droits de diffusion de la Premier League et de la Ligue des Champions, en Allemagne.

En Afrique, le streaming devient de plus en plus populaire à cause de la disponibilité d’Internet à haut débit et de la pénétration des smartphones. De nombreux Africains se tournent déjà vers des plateformes de streaming illégales pour ne pas avoir à débourser de l’agent pour les bouquets des opérateurs de télévision payante. Dans le même temps, le continent semble prêt pour des offres de streaming dédiées au football, sachant qu’elles coûteront beaucoup moins que les abonnements à la télévision payante.

Servan Ahougnon