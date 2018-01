Pixagility acquiert la société Webbe et se dote d’une nouvelle activité d’animation éditoriale

(PIXAGILITY) - Face à l’essor de la télévision sur demande, Pixagility renforce son pôle VOD & Replay TV en faisant l’acquisition de la société Webbe, se dotant ainsi d’une nouvelle activité d’animation éditoriale. Anatole Begouen, fondateur de Webbe, reste en charge de cette activité, en tant que Directeur Nouveaux Médias de Pixagility.

Pour Ronan Lunven, Président de Pixagility, « Pixagility dispose ainsi d’une nouvelle expertise contenu et conforte ses ambitions sur le marché de la VOD et de la Replay TV où l’entreprise compte déjà de nombreuses références parmi lesquelles France TV, NBC Universal, Orange, L’Equipe, Carrefour et beIN SPORTS. »

Grâce à cette acquisition, Pixagility renforce également son activité sur les offres Replay TV, VOD et EST des chaînes SFR : sport, cinéma, lifestyle?

Le nouvel ensemble propose le premier guichet unique pour le traitement technique et l’animation éditoriale des offres VOD et Replay TV :

Préparation des programmes (ingest, découpe, QC, normalisation)

Transcodage et publication (transcodage multi profils et publication vers les environnements OTT et IPTV)

Animation des contenus et des « corners » VOD et Replay TV

Mises en avant de programmes et nouveautés

Gestion des opérations et promotions

Production et programmation des barkers

Conseil et accompagnement des équipes

Pixafrica, la filiale de Pixagility basée à Abidjan, profitera également de cette nouvelle activité en l’intégrant dans sa stratégie de développement vis-à-vis des différents acteurs de l’audiovisuel en Afrique. Les opérateurs télécoms, les chaînes de télévision et producteurs de contenus pourront ainsi bénéficier de cette expertise pour offrir à leurs utilisateurs une expérience client de qualité.

Pixagility, nouveau Hub mondial des contenus francophones et africains, propose une plateforme multiservices vidéo innovante qui accompagne ses clients dans la valorisation de leurs contenus vidéo. Pixagility intervient auprès des chaînes de télévision, des opérateurs télécom et des acteurs de l’Internet qui souhaitent mettre en œuvre de nouveaux services vidéo innovants.