Kwese TV et Canal+ Afrique se partagent les droits de diffusion des championnats de football professionnels français sur la période 2018-2024

(Agence Ecofin) - Le 10 janvier dernier, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé les opérateurs ayant obtenu les droits de diffusion, en Afrique, des championnats professionnels de football français.

Après leur délibération, la Ligue 1 et la Ligue 2 seront diffusées sur les territoires anglophones et lusophones par Kwesé et par Canal +Afrique sur les territoires francophones. Les droits ont été cédés aux deux opérateurs par BeIN.

L’accord qui prend également en compte la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions, commence de la saison 2018-2019, et court jusqu’à la saison 2023-2024.

L’obtention des droits TV par Kwese pour les régions anglophones et lusophones du continent, ne fait pas l’affaire de FOX Sports et StarTimes, qui y diffusaient jusque-là la Ligue 1.

D’après les premières informations, BeIN, qui détient les droits internationaux de la Ligue 1 à la faveur d’un accord d’une valeur d’environ 96 millions de dollars, obtiendrait des redevances à hauteur de 42 millions de dollars par saison de la part de Canal+ Afrique et Kwese TV.

Servan Ahougnon