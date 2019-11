Droits TV CAN : les grands diffuseurs perturbés par l’arrêt de la collaboration entre la CAF et Lagardère

(Agence Ecofin) - Hier, lors de la 1re journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), des téléspectateurs dans différents pays du continent ont eu du mal à accéder à certains matchs. Par exemple, la rencontre opposant le Bénin et le Nigeria n’a pu être diffusée sur la plateforme payante de Canal +.

D’autres grands diffuseurs comme SuperSport ont officiellement annoncé ne pas pouvoir diffuser de contenu appartenant à la Confédération africaine de football (CAF) tant que la situation des droits n’est pas réglée.

« Nous sommes dans une position difficile où nous ne pouvons pas diffuser les matchs de la CAF, vu que nous n'avons pas d'entente contractuelle. SuperSport a acquis ses droits de diffusion auprès de Lagardère », explique Joe Heshu, directeur des affaires commerciales chez MultiChoice le propriétaire des chaînes SuperSport.

Cela signifie que les téléspectateurs du continent auront de nombreuses difficultés à accéder à des compétitions comme la CAN des moins de 23 ans et les éliminatoires de la CAN 2021 pour ne citer que ces évènements.

Il faut rappeler qu’il y a quelques jours la CAF a annoncé la fin de l’exclusivité du Groupe Lagardère pour les droits marketing et médias de ses compétitions.

