Afrique audiovisuel : après l’Inde et la Chine, la Turquie veut conquérir le continent avec son contenu  

(Agence Ecofin) - Les producteurs de contenu turc veulent améliorer la visibilité de leurs produits en augmentant leurs audiences africaines.

Il y a quelques jours, Natural TV, la seule chaîne turque présente sur le continent, a annoncé sa décision de diffuser plus de contenu original turc.

Dans le même temps, l’entreprise indienne GoQuest vient d’acquérir les droits de diffusion au Kenya, au Nigeria, au Ghana et en Ouganda de la série turque « Brave and Beautiful ». La série, qui a reçu de nombreuses récompenses, est censée donner envie au public africain de voir plus de productions turques.

Comme pour les séries indiennes et asiatiques, les producteurs turcs espèrent que la popularité de leur contenu augmente progressivement durant les prochaines années.

Il faut rappeler que certaines séries turques diffusées sur les bouquets de télévision payante disposent déjà d’excellentes audiences en Afrique.

Servan Ahougnon