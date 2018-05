Nigeria : DsTV se lance dans le « pay as you consume »

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, DsTV va bientôt lancer une tarification « au programme ». En effet, la filiale de MultiChoice a annoncé avoir mis en place des offres d’abonnements, « pay as you consume », tarifées au programme.

Ainsi, les abonnés pourront, par exemple, payer pour suivre un film, ou un match de football spécifique. « L'option pay as you consume réduirait les coûts pour les consommateurs dans le sens où DsTV les facturerait uniquement en fonction de leur consommation et exclurait les programmes non consommés.», explique John Ugbe, directeur de Multichoice Nigeria.

Il faut rappeler que la tarification au programme avait été le principal argument marketing de l’opérateur TsTV, dernier arrivé parmi les opérateurs de télévision payante de la République fédérale du Nigeria. Les autres concurrents ont donc commencé à s’adapter à ce type d’offre pour continuer d’être compétitifs sur un marché ultra concurrentiel.

Ainsi, Kwesé TV et StarTimes proposaient depuis quelques semaines une tarification au programme. La décision de DsTV de lancer ce type de facturation était donc prévisible.

Servan Ahougnon