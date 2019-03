Afrique subsaharienne : la FIFA lance un appel d’offres pour les droits médias de trois de ses compétitions

(Agence Ecofin) - La fédération internationale de football association (FIFA), a lancé un appel d'offres en Afrique subsaharienne pour les médias souhaitant obtenir les droits de 3 de ses compétitions. Il s’agit de la coupe du monde de football féminin 2019 et les coupes du monde de football masculin des moins de 17 et des moins de 19 ans.

L’appel d'offres permettra à la FIFA de sélectionner les médias les mieux outillés pour atteindre le public le plus large possible et offrir une expérience audiovisuelle de haute qualité. Les entreprises souhaitant participer au processus d'appel d'offres peuvent demander le formulaire de candidature par mail à Sub-Sahara-Media-Rights@fifa.org.

La demande doit préciser le nom de l'entreprise ainsi que le titre du poste et le nom du représentant responsable du processus d'appel d'offres.

La date limite pour l’appel d’offres a été fixée au 2 avril prochain.

Servan Ahougnon