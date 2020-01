Africa Radio et Gondwana-City Productions lancent un nouveau programme d’humour produit à Abidjan : « Il faut sauver Willy »

(AFRICA RADIO) - AFRICA RADIO, héritière de Africa N°1, arrivée à Abidjan en 2019 sur 91.1 FM, et Gondwana-City Productions, société de production ivoirienne, annoncent le lancement d’un nouveau programme d’humour quotidien sur AFRICA RADIO, présenté par l’humoriste Willy Dumbo. Le programme, intitulé « Il faut sauver Willy » est à l’antenne quotidiennement depuis le lundi 6 janvier 2020. L’émission est entièrement produite à Abidjan et sera diffusée sur l’ensemble du réseau d’AFRICA RADIO en Afrique et en France. Pitch de l’émission : chaque jour Willy demande à son équipe de chroniqueur de l’aider à se sortir d’un pétrin dans lequel il s’est mis tout seul comme toujours.

« Avec ce programme, explique Dominique GUIHOT, le PDG d’AFRICA RADIO, nous renforçons notre implantation à Abidjan , après avoir ouvert en 2019 nos bureaux, notre studio et débuté la diffusion FM sur 91.1 Cette émission s’insère parfaitement dans notre stratégie pan-africaine puisqu’elle mettra en avant non seulement les nombreux talents ivoiriens mais aussi des humoristes venus de toute l’Afrique ».

Le programme est co-produit avec Gondwana City Productions, la société ivoirienne créée par l’humoriste Mamane et devenue la référence en matière d’humour africain. Comme Mamane le dit: Mon but est de montrer que l’humour est une profession, et que les humoristes africains peuvent en vivre en restant dans leur pays. Le vivier de talents est énorme et cette nouvelle émission va contribuer à son rayonnement.

L’émission « Il faut sauver Willy » a débuté le lundi 6 janvier prochain et sera diffusée sur AFRICA RADIO chaque jour du lundi au vendredi à 11H10 TU.

AFRICA RADIO est l’héritière d’AFRICA N°1. Radio généraliste pan-africaine présente en Afrique et en France, ses programmes sont composés d’information, de divertissement, de culture et de musique 100% africaine. Elle est accessible en FM à Abidjan sur 91.1, à Paris sur 107.5 , en DAB+ dans les grandes villes de France, par satellite sur Canal + Afrique canal 421, Fransat 521 et sur www.africaradio.com

Gondwana-City Productions est une société réputée pour la qualité de ses productions dans le domaine de l’humour en Afrique. Grâce à des productions telles que l’émission TV le Parlement du rire, le festival Abidjan Capitale du Rire, le festival CFA en France ou encore le comedy club Gondwana Club à Abidjan, l’humour africain est désormais reconnu sur le continent et au-delà.

Willy Dumbo est un humoriste ivoirien, chroniqueur, présentateur, chanteur, multi-talent et surtout très drôle.