Kiroo dévoile le Making-of vidéo de Aurion

(KIRO GAMES ) - Le studio Kiro'o Games devenu le porte-parole du gaming issu de l’Afrique Centrale, partage ses 13 années de développement à travers un making-of qui était jusqu’à aujourd’hui exclusif à ses backers lors de la campagne de kickstarter lancé en 2015.

Projet en gestation depuis plusieurs années, le studio a réussi à obtenir une renommée internationale grâce à des efforts continus et une passion accrue dans le domaine du jeu vidéo. Si les développeurs en occident doivent redoubler d’efforts et dépasser leurs limites, ceux de l’Afrique doivent en faire autant, voire même plus.

Kiro’o en est le parfait exemple : partir de rien pour arriver à se hisser parmi les meilleurs. C’est grâce à la passion du jeu vidéo, matérialisée à travers son premier jeu Aurion, l’héritage des Kori-odan que le studio a pu briser les barrières pour se faire une place à l’échelle internationale.

Découvrez la vidéo du making of ici : https://youtu.be/ledXmq-pSfw

« L’industrie du jeu vidéo est en pleine expansion sur le continent. On voit des jeunes se lancer de plus en plus, donc il faut que nous les aidions en partageant notre expérience. Plus il y aura des jeux africains de qualité, plus le secteur sera porteur pour tout le monde. » Dit Olivier Madiba le fondateur du studio.

Dans tous les cas le studio continue son plan d’expansion annoncé depuis 2016 à travers sa bande dessinée, et un jeu mobile en cours de développement qui sera disponible début 2019.

