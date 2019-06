Africa Radio arrive à Abidjan sur 91.1 FM

É( AFRICA RADIO) - coutée sur la bande FM à Paris et sur les réseaux sociaux en Afrique et en Europe, Africa Radio (ex-Africa N°1) émet désormais à Abidjan sur 91.1 FM. La cérémonie d’inauguration pour célébrer cette mise en onde s’est déroulée hier mercredi 12 juin à Abidjan en présence de Monsieur Sidi Touré, Ministre de la Communication et des Médias, et de nombreuses personnalités du monde politique, artistique et des médias.

Africa Radio ambitionne de devenir dans les cinq prochaines années un acteur privé indépendant majeur du paysage radiophonique africain et d’accompagner le développement éducatif, culturel et économique des pays qui l’accueilleront. Après Abidjan, Africa Radio va prochainement émettre à Brazzaville sur 94.5 FM. Outre la bande FM, plus de 700 000 personnes suivent Africa Radio sur les réseaux sociaux en Afrique et en Europe.

Ce projet est né de la rencontre de Dominique Guihot, Président Directeur Général d’Africa Media, société éditrice des programmes d’Africa Radio Paris, et de Jean-Michel Severino, Président du groupe d’investissement d’impact, Investisseurs & Partenaires.

La société Africa Radio S.A a été créée en Côte d’Ivoire en 2016. Quatre personnalités africaines ont rejoint ce projet : A’Salfo, leader du groupe Magic System ; le musicien Manu Dibango, également animateur sur Africa Radio ; Momar Nguer, Président de la Division Marketing et Service du Groupe Total ; Lionel Zinsou, président de la société financière panafricaine Southbridge et ancien Premier Ministre du Bénin.

« Nous sommes très heureux et très fiers que les programmes d’Africa Radio puissent à présent être écoutés à Abidjan. Pour l’ex-Africa N°1 qui a marqué les années 1980-1990, ce retour sur le continent africain marque un retour aux sources d’une certaine manière. C’est le début d’une nouvelle aventure radiophonique panafricaine », déclare Dominique Guihot.

« Notre modèle économique est résolument tourné sur le développement des marchés publicitaires en Afrique. La chance de ce projet est de pouvoir s’appuyer sur le succès d’Africa N°1 devenue Africa Radio, qui est solidement installée depuis plus de 25 ans et qui est à 100 % dédiée à l’Afrique. Cette première étape doit nous mener à la création d’une rédaction panafricaine à Abidjan », ajoute Jean-Michel Severino.

« Il est indispensable que les informations sur l’Afrique partent aussi d’Afrique. C’est cela qui nous a attiré : que les fils d’Afrique se mettent ensemble pour donner une autre coloration au Continent », conclut A’Salfo.

À propos d'Africa Radio

Africa Radio est le nouveau nom d’Africa N°1 Paris depuis avril 2019. Cela correspond aussi à l’ouverture de la fréquence à Abidjan sur 91.1 FM et au déploiement de la radio sur le continent africain. La radio se veut un pont entre les pays francophones du Continent et les diasporas notamment en Europe. Africa Radio propose un programme généraliste composé d’information, de débats, de musique et d’interactivité. Elle relaie les grandes éditions de son partenaire BBC Afrique en direct de Dakar.

AFRICA RADIO et BBC Afrique proposent également chaque semaine une émission politique réalisée en duplex entre Paris, Dakar et les capitales africaines (Le Débat samedi 10H-11H Temps Universel). AFRICA RADIO émet également à Lille, Lyon, Strasbourg (DAB+). En 2019, elle ouvrira de nouveaux émetteurs à Brazzaville (94.5), et en France à Nantes, Rouen, Le Havre et Saint-Nazaire (DAB+). https://www.africaradio.com/

À propos d'Investisseurs et Partenaires

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 90 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre fonds d’impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 - qui représentent un total de 135 millions d’euros d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une trentaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal). http://www.ietp.com/fr