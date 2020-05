Africa At Home promet « de grands noms, de grandes voix, pour un grand show sans précédent » : ensemble contre le corona

(CANAL+ ) - CANAL+, A+ et UNIVERSAL MUSIC AFRICA sont fiers de l’engouement et de l’engagement des personnalités qui se mobilisent pour une même cause : AFRICA AT HOME, ENSEMBLE CONTRE LE CORONA.

À ce jour, ce sont plus de 70 chanteurs, musiciens, humoristes de la scène africaine et internationale, et aussi animateurs et journalistes de CANAL+ et d’A+ qui participent depuis chez eux à l’événement exceptionnel AFRICA AT HOME, le 16 mai.

Avec les plus grands noms et les plus grandes voix d’Afrique, AFRICA AT HOME promet du grand divertissement, de l’émotion et aussi du rire avec notamment la participation de : YOUSSOU N’DOUR, SALIF KEITA, FALLY IPUPA, Didier DROGBA, MAGIC SYSTEM, ANGELIQUE KIDJO, YEMI ALADE, TIKEN JAH FAKOLY, TOUMANI DIABATE, CHARLOTTE DIPANDA, ISMAEL LO, SIDIKI DIABATE, KIFF NO BEAT, SINGUILA, MICHEL GOHOU, DJIMON HOUNSOU, SERGE BEYNAUD, OUMOU SANGARE EL HADJI DIOUF, TOOFAN, LOCKO, TENOR, BLACK M, HIRO, VEGEDREAM, ISAAC DE BANKOLE, MOKOBE, THOMAS NGIJOL, YVIDERO, MAMANE, PAPE DIOUF, ROGA ROGA et bien d’autres…

Toutes les personnalités participant à AFRICA AT HOME sont mobilisées pour véhiculer au plus grand nombre les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, en rappelant l’importance des gestes barrières et des précautions à prendre pour se protéger soi-même ainsi que les personnes les plus fragiles contre le Coronavirus. AFRICA AT HOME est également solidaire du monde médical et de la recherche en relayant tout au long de l’événement un appel aux dons au fonds de riposte Coronavirus de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Des stars, du grand divertissement et beaucoup de générosité et de solidarité… Telles sont les promesses de cette grande soirée AFRICA AT HOME à suivre en exclusivité sur CANAL+ en Afrique et sur Dailymotion le 16 mai à 20H30, sur A+ / A+ IVOIRE et sur CSTAR le 17 mai à 20H30 et à 23H15 respectivement et ensuite sur les différentes plateformes de replay du groupe et sur LE BOUQUET AFRICAIN à travers sa plateforme +D’AFRIQUE.