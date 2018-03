Zimbabwe : l’opérateur Azam TV attend une licence pour faire son entrée sur le marché de la télévision payante

(Agence Ecofin) - Le marché zimbabwéen de la télévision payante s’annonce plus concurrentiel que jamais. Azam TV, un nouvel opérateur de télévision payante, est sur le point de s’installer au Zimbabwe. Le nouveau fournisseur de bouquets de télévision attend la fin du processus d’acquisition de licence pour démarrer ses activités.

Détenu par le millionnaire tanzanien Said Salim Bakhresa, Azam TV existe depuis 2013 et est disponible au Kenya, au Malawi, en Tanzanie, au Burundi et en Ouganda.

Le catalogue de l’opérateur est assez varié et propose plus de 100 chaînes. Selon les premières informations, le bouquet le moins cher, sera accessible pour 5 $, tandis que le plus cher coûtera 15 $ et proposera plus de 100 chaînes, apparemment.

Les prochains mois nous diront si le nouvel opérateur sera capable d’ébranler le quasi duopole du marché zimbabwéen de la télévision payante qui est dominé par une rivalité MultiChoice- Kwese TV.

Servan Ahougnon