Afrique : StarTimes ajoute des chaînes de télévision à son catalogue grâce à un accord avec SPI Filmbox

(Agence Ecofin) - En Afrique, StarTimes a ajouté les chaînes de télévision Timeless Drama Channel (TDC) et Gametoon à ses bouquets de télévision payante. L’opérateur a réussi à obtenir ses chaînes grâce à un accord avec SPI Filmbox, une compagnie opérant une quarantaine de chaînes dans le monde.

« Nous sommes ravis de faire découvrir TDC et Gametoon à nos téléspectateurs. Cela démontre notre engagement constant à fournir à nos abonnés l'accès à un contenu de qualité. Ils ont été de grands fans des telenovelas et je suis sûre qu'ils vont adorer les drames turcs de TDC. Et le eSport est en plein essor en Afrique, ce qui fait que Gametoon a un énorme potentiel sur le continent », a assuré Lily Meng, responsable de la division médias de StarTimes.

L’opérateur a énormément étoffé son contenu ces derniers mois et devrait poser plus de problèmes à la concurrence. Deuxième opérateur de télévision payante en termes de parc d’abonnés (7,8 millions selon Digital TV Research), derrière MultiChoice, StarTimes devrait afficher une évolution importante à la fin de l’année.

Servan Ahougnon