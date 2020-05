Afrique : Conviva annonce une hausse de 25 % du streaming par rapport au premier trimestre de l'année écoulée

(Agence Ecofin) - Durant le premier trimestre 2020, la fréquentation des plateformes de streaming aurait augmenté de 25 % en Afrique et de 57 % dans le monde, par rapport à la même période l’année dernière. C’est ce qu’a mesuré Conviva, une entreprise américaine spécialisée dans la fourniture de données sur l’industrie du streaming.

Selon l'étude, la croissance de la fréquentation des plateformes de streaming a été tirée par l'Europe, qui affiche une hausse de 70 %, et les Amériques, avec une hausse de 57 %, tandis que l'Asie et l'Afrique ont connu une croissance de 30 % et 25 % respectivement.

Seulement, ces chiffres impressionnants semblent presque inutiles quand on les met en apposition à l’importante baisse des dépenses publicitaires causée par l’arrêt forcé des activités à cause du Covid-19. Au moins, et contrairement à plusieurs médias, les abonnements constituent la source principale de revenu des plateformes de streaming.

Servan Ahougnon