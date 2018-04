BBC a vendu plus de 300 heures de programmes TV sur le marché africain, depuis le début de l’année 2018

(Agence Ecofin) - Au marché international des programmes de télévision (MIPTV), la BBC a annoncé que l'Afrique avait acquis plus de 300 heures de programmes de son catalogue depuis le début de 2018.

Au nombre de ses principaux clients sur le continent, on retrouve DsTV Now, l’offre audiovisuelle en streaming de MultiChoice. La plateforme de télévision payante a acquis auprès de BBC Studios un mélange comprenant 100 heures de musique et de programmation artistique. L’autre client de taille de la BBC sur le continent a été la SABC. Le radiodiffuseur public sud-africain a déjà diffusé plus de 80 heures de programmes des studios de la BBC. Iflix est l’autre client complétant le tiercé des plus gros acquéreurs de contenus du groupe britannique sur le continent.

Comme l’explique Joel Churcher, vice-président et directeur général pour l'Afrique de BBC Studios, « ce continent est un endroit vraiment excitant actuellement pour l'industrie de la télévision ». « Nous constatons que les plateformes de radiodiffusion, nouvelles comme anciennes, ne cessent de se renforcer. Nous sommes ravis des opportunités sur le marché », complète-t-il.

Servan Ahougnon