L’acteur britannique d’origine nigériane John Boyega veut investir dans Nollywood  

(Agence Ecofin) - En visite dans son pays d’origine depuis quelques jours, John Boyega (photo), l’acteur britannique d’origine nigériane devenu célèbre grâce à son rôle dans la saga Star Wars, a déclaré vouloir investir dans Nollywood, l’industrie cinématographique locale. « Ce voyage était pour découvrir ce qui est en place ici, ce qui ne l'est pas et ce qui doit être fait. Mais surtout, ce qu'il faut pour qu'un grand studio à Hollywood vienne ici, collabore avec les meilleurs du milieu au Nigeria et travaille sur des histoires qui seront filmées sur place.», a déclaré John Boyega au micro de l’antenne d’Arise News Channel basé à Lagos.

L’acteur a également annoncé qu'il cherchait à produire un film nigérian à petit budget qui coûterait 9 milliards de nairas. « Mon rêve est d'y jouer aux côtés d'une actrice de Nollywood connue ou inconnue. Ce sera un rêve fantastique.», a déclaré John Boyega.

L’acteur a créé sa maison de production, Upper Room Company en 2015 et semble décider à l’orienter dans le sens de la production d’histoires africaines.

Servan Ahougnon