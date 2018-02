Kidscope 2018 : Kantar TNS, Canal + Advertising et Gulli Africa étudient l’audience TV des enfants au Sénégal, au Cameroun et en Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - Il y a quelques jours, Kantar TNS, Gulli Africa et Canal +Advertising ont publié le Kidscope 2018. Il s’agit de la seconde édition de ce rapport qui avait été publié, un an plus tôt, pour étudier l’audience TV chez les enfants d’Afrique francophone. Le Kidscope 2018 s’est prêté au même exercice sur un échantillon de 1200 enfants, de 4 à 14 ans, vivant à Dakar, Douala et Abidjan.

L’étude a permis de révéler un certain nombre d’habitudes chez cette population au sein de laquelle 92% des individus déclarent regarder la télévision, chaque jour, pour une durée moyenne de 3H, soit 3h48 mn, le weekend, et 2H40 du lundi au vendredi.

D’après l’étude, de 13h à 15h, 20% des enfants interrogés regardent la TV. De 16h00 à 18h00, ce chiffre passe à 25%, avant de culminer, de 19H30 à 21H30, à 35%. Une autre information fournie par l’étude est que les dessins animés sont les programmes préférés des enfants, devant le sport et les jeux télévisés.

Le reste de l’étude s’est concentré sur une analyse de l’audience de la chaîne Gulli Africa au Cameroun, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Servan Ahougnon