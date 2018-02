Disney pourrait perdre la 20th Century Fox au profit de Comcast !

(Agence Ecofin) - Tout semblait fait. Les médias du monde entier avaient annoncé une acquisition déjà actée qui bouleversait l’industrie audiovisuelle mondiale. Pourtant, dans les faits, Disney ne détient encore, juridiquement, aucune des parts de la 20th Century Fox de Rupert Murdoch. Pire, Comcast, en embuscade, envisage de refaire une offre supérieure à celle de Disney pour les actifs de la Fox.

Un accord toujours pas conclu

Le 14 décembre 2017, c’est toute une industrie qui a tremblé à l’annonce de l’acquisition, par Disney, des actifs internationaux de la 20th Century Fox, ainsi que des chaînes FX et National Geographic appartenant à la maison de production cinématographique, pour 66,1 milliards de dollars, dettes de Fox (13,7 milliards de dollars) incluses.

Si les deux parties sont effectivement tombées d’accord, la transaction n’est jusque-là pas achevée. En effet, l’accord rapporté aux autorités de régulation de la concurrence n’a toujours pas été validé par l’institution qui peut mettre entre 11 et 17 mois à le faire.

Il faut savoir, qu’en acquérant les studios de cinéma de la 20th Century Fox, Disney représenterait environ 40% des recettes du box-office américain. Sachant que les autorités de régulation sont contre toutes les situations tendant vers un monopole, on est en droit de penser que c’est la raison pour laquelle les actifs de Fox acquis par Disney, n’ont pas encore fusionné avec ceux de la société de Walt Disney. Dans ce climat d’incertitude, Comcast rôde en espérant défaire tout ce qui semblait conclu.

Comcast veut toujours acquérir les actifs de la 20th Century Fox

Avant l’accord annoncé en décembre, le câblodistributeur Comcast, qui possède Dreamworks et Universal, le pionnier des studios de production cinématographique américains, était le plus sérieux concurrent de Disney dans la reprise des actifs de la 20th Century Fox. Comcast avait offert 60 milliards de dollars (dettes de Fox non incluses), mais avait essuyé un refus des actionnaires du studio qui craignaient que les autorités de la concurrence n’y voient une situation de monopole. D’ailleurs, le régulateur avait invalidé, en 2014, l’acquisition de Time Warner, un autre poids lourd américain des industries du divertissement et des médias.

Alors que la 20th Century Fox semble finalement confrontée, avec Disney, au problème qu’elle souhaitait éviter avec Comcast, ce dernier envisage de surenchérir. Le groupe préparerait une offre supérieure à celle de Disney et à son ancienne offre. Cela pourrait remettre en cause le deal obtenu par Disney.

Pendant ce temps, Netflix observe patiemment la suite des évènements. Déjà menacé par une possible acquisition des licences de la 20th Century Fox par Disney, le leader mondial de la VOD pourrait avoir un concurrent encore plus dangereux avec Comcast. En effet, ce dernier pourrait réunir Dreamworks, Universal, la NBC et la 20th Century Fox, pour ne citer que ceux-là.

Servan Ahougnon