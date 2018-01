Côte d’Ivoire: Médiamétrie publie les audiences du deuxième semestre de 2017

(Agence Ecofin) - Médiamétrie a récemment publié les résultats de son étude ayant pour but de dégager les audiences de radios et de télévisions en Côte d’Ivoire. Les enquêtes ont été menées entre le 10 septembre et le 20 novembre 2017, auprès de 1 727 habitants d’Abidjan et de Bouaké, âgés d’au moins 15 ans.

D’après les résultats obtenus par Médiamétrie, les chaînes de télévision les plus suivies pour le compte du second semestre 2017 sont, dans l’ordre décroissant : RTI1, Novelas TV, RTI2, Nollywood TV et Canal + Sport. Au niveau des radios, on retrouve : Al Bayane, RFI, Nostalgie, Trace FM et Fréquence 2.

Les audiences de la télévision et de la radio n’ont pas été les seuls domaines concernés par cette étude. Au niveau de l’offre TNT, les résultats de Médiamétrie montrent que seulement 7,5% de la population interrogée en a connaissance, contre 9,8% en 2016. Aussi, seulement 6,1% des interrogés souhaitent s’équiper pour en bénéficier.

Servan Ahougnon