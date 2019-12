Namibie : l’association des auteurs et compositeurs de musique réclame une créance de 114 000 USD au radiodiffuseur public

(Agence Ecofin) - En Namibie, l’association locale des artistes et compositeurs de musiques réclame une dette de 114 000 dollars au radiodiffuseur public (NBC).

En effet, selon la Namibian Society of Composers and Authors of Music (NASCAM), la NBC lui doit actuellement 1,7 million de dollars namibiens, environ 114 000 USD. L’information a été rendue publique par John Max, PDG de la NASCAM.

Il faut savoir que les redevances annuelles des radiodiffuseurs sont calculées en fonction du nombre de fois que les chansons, des artistes membres de l’association, sont jouées à l'antenne.

La réclamation de la NASCAM a très peu de chances de connaître une suite favorable si on considère les récents problèmes financiers de la NBC. Le radiodiffuseur public namibien avait même dû supprimer de nombreux emplois.

Servan Ahougnon