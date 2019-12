Ghana : la Fédération ghanéenne annule son accord de diffusion d’une valeur de 17,9 millions USD conclu avec StarTimes

(Agence Ecofin) - Au Ghana, la Fédération nationale de football a annulé son accord de diffusion d’une valeur de 17,9 millions de dollars conclu, il y a trois ans, avec l’opérateur chinois StarTimes.

L’accord permettait à l’opérateur de diffuser sur 10 ans, Gala, le championnat ghanéen de première division, le championnat de deuxième division, ainsi que la ligue féminine, la Juvenile League et la MTN FA Cup.

L’annulation du contrat est certainement liée au scandale ayant éclaboussé le football ghanéen et conduit à l’arrêt du championnat, il y a un peu plus d’un an. Malgré tout, les relations entre StarTimes et la Fédération ghanéenne de football restent très bonnes selon David Courbe (photo), directeur des relations publiques de l’opérateur de télévision payante.

« L'Association de football du Ghana, la GFA, et StarTimes ont décidé d'un commun accord de repartir sur de nouvelles bases », explique-t-il. Il faut savoir qu’après l’annulation du contrat, un nouvel appel d’offres, auquel StarTimes a postulé, a été lancé.

« Notre engagement envers le football ghanéen est intact et nos relations avec la Fédération sont au beau fixe, comme en témoigne l'activité "Bundesliga Football School" que nous organisons en partenariat avec elle et la Bundesliga. Elle permettra de faire venir au Ghana Lothar Matthäus, capitaine de l'équipe d'Allemagne championne du monde en 1990 », confie David Courbe.

Servan Ahougnon