Canal+ diffuse, ce mardi 12 mai, un numéro spécial de [Réussite] sur la résilience des acteurs économiques en Afrique

(CANAL+) - RÉUSSITE, le magazine économique de Canal+ International annonce la diffusion d’un numéro spécial sur la riposte des acteurs économiques face à la pandémie du Covid-19 en Afrique. Dans cette émission, diffusée ce mardi 12 mai, à 20h30 GMT sur Canal+ Afrique, [Réussite] ira à la rencontre des chefs d’entreprise, des entrepreneurs et des multinationales qui conçoivent des solutions et adaptent leurs modèles économiques pour faire face à la crise actuelle.

Cette édition spéciale sera l’occasion de voir dans quelle mesure le numérique constitue, d’Abidjan à Douala, une des pièces centrales de la réponse collective face à la pandémie. [RÉUSSITE] a également rencontré plusieurs acteurs du secteur bancaire et des industries extractives pour comprendre comment elles développent de nouveaux outils ou pallient à la baisse de la demande. Enfin, un état des lieux sera fait des nouvelles méthodes de travail en temps de confinement et de couvre-feu. Plusieurs acteurs nationaux et internationaux tels que Orange Côte d’Ivoire, leader des télécommunications sur sa zone, la Société Minière de Boké (SMB) en Guinée et Huawei, équipementier mondial d’infrastructures et d’appareils intelligents dans le domaine des technologies de l’information et des communications ont accepté de recevoir les caméras de l’émission. Ibrahim Assane Mayaki, secrétaire exécutif du NEPAD, l'Agence de développement de l'Union africaine et Jean-Luc Konan, CEO de Cofina, pionnier de la mésofinance en Afrique francophone, apporteront également leur expertise sectorielle et panafricaine.

Émission coproduite par Canal + et Galaxie Africa, [RÉUSSITE] met un coup de projecteur sur les Africains qui réussissent et représentent la nouvelle dynamique du continent. Elle est diffusée tous les premiers mardis du mois sur Canal+ en Afrique et A+ en France. Cette édition spéciale sera diffusée le mardi 12 mai 2020 sur Canal+ Afrique.

