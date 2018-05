L’Afrique du Sud compte pour 30% du parc d’abonnés de télévision payante de l’Afrique subsaharienne (Dataxis)

(Agence Ecofin) - L’Afrique du Sud compte pour 30 % da la totalité du parc d’abonnés en Afrique subsaharienne. Cette information a été fournie par Dataxis qui a exposé ses estimations chiffrées de l’Etat du marché de la télévision payante en Afrique, lors de son événement NexTV CEO Africa qui s’est tenu à Maurice du 2 au 4 Mai.

Toujours selon Dataxis, la Nation arc-en-ciel génère à elle seule, 49% de la valeur du marché de la télévision payante. Les experts de Dataxis justifient ces chiffres par la présence d’opérateurs de télévision payante importants sur le territoire sud-africain.

On y retrouve notamment MultiChoice qui domine ce marché où il capte, par ailleurs, plus de 80 % des revenus. L’opérateur leader sur les régions anglophones capte hors du pays, plus de 40% des revenus du marché de télévision payante.

Servan Ahougnon