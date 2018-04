Trace lance une chaîne dédiée aux musiques congolaises

(Agence Ecofin) - Le mercredi 4 avril dernier, le groupe Trace a lancé Trace Kitoko, une chaîne de télévision dédiée aux musiques congolaises. Annoncée depuis le 15 août 2017, elle sera consacrée aux rythmes qui font bouger la RDC et le Congo, ainsi qu’à sa diaspora.

« Avec plus de 100 millions d’habitants, la population congolaise est la première population francophone du monde. C’est aussi une incroyable force musicale. En plus des groupes et des chanteurs d’anthologie comme Tabu Ley, Papa Wemba, Koffi Olomidé, Extra Musica, Zaiko Langa Langa, plusieurs générations de nouveaux talents ont émergé avec Maître Gims, Passi, Fally Ipupa, Singuila, Dadju, Niska, Youssoupha, Damso, Lino et Calbo d’Arseni. », peut-on lire dans le communiqué.

Les programmes en Français, Lingala et Swahili de Trace Kitoko sont disponibles sur le canal 131 des bouquets Canal + en Afrique francophone, accessible à partir de la formule évasion.

Servan Ahougnon