Afrique du Nord : le service de streaming Fight Sports lance ses services

(Agence Ecofin) - En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, le groupe américain CSI Sports a lancé les activités de son application de streaming Fight Sports la semaine dernière.

Le service spécialisé dans les sports de combat arrive sur un continent où la demande pour ce type d’évènement sportif ne cesse de croître.

En effet, les compétitions de boxe et d’arts martiaux mixtes sont de plus en plus demandées par le public ; la connexion Internet et le pouvoir d’achat de la classe moyenne créent un terrain fertile pour les services offerts par une entreprise comme Fight Sports.

A ce propos, le service a été lancé le 7 décembre dernier par la diffusion en direct du combat pour le Championnat du monde poids lourds entre Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr.

SI le service attire une forte audience, il pourrait être étendu vers d’autres parties du continent africain.

Servan Ahougnon