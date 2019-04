Bénin : 16 chaînes sont déjà prévues pour la plateforme TNT

(Agence Ecofin) - Au Bénin, les autorités ont, à l’étape actuelle du processus de migration, retenu 16 chaînes pour la plateforme TNT du pays. En plus de 3 chaînes publiques (ORTB, BB24 et ADO TV), la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), chargée de la sélection, a autorisé 11 chaînes privées du pays.

Cette sélection de chaînes locales sera accompagnée de 4 chaînes internationales dont trois de TV5 et une de France 24. Elles seront accessibles au 2e trimestre de l’année en cours. Tout le territoire pourrait même être couvert d’ici la fin de l’année. En effet, les autorités prévoient de lancer l’extinction des ondes analogiques et la distribution des décodeurs durant le dernier trimestre 2019.

Par ailleurs, les autorités devraient annoncer dans les prochains mois la création de la société nationale de diffusion.

Servan Ahougnon