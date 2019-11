Discop Johannesburg : la liste des 133 vendeurs de contenus attendus, du 20 au 23 novembre

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, plus de 120 chaînes de télévision en clair, dont les radiodiffuseurs publics de 15 pays africains, devraient participer à la prochaine édition du Discop Johannesburg. Ce salon du film, de la télévision et du contenu numérique, qui se tiendra du 20 au 23 novembre prochain, célébrera l’apport au paysage audiovisuel continental des radiodiffuseurs publics.

En effet, ces derniers sont les principaux pourvoyeurs d’émissions gratuites activement regardées par 85% des audiences du continent. Ainsi, malgré les discussions autour des services de vidéo à la demande et du contenu diffusé sur internet, la vente de contenu aux réseaux linéaires ordinaires en Afrique reste l’un des principaux sujets du DISCOP Johannesburg 2019.

En fait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les télévisions aux business model axés sur la publicité restent fortes.

D'après de récents rapports, les télévisions linéaires aux modèles orientés vers la publicité représentent actuellement 36,7 % de part de marché de l'industrie de la radiodiffusion mondiale. Elles afficheront 40,1 % de part de marché d’ici 2025 et plus de la moitié des revenus globaux de l'industrie seront toujours générés par les télévisions en clair dans 6 ans.

« Tous les principaux services de streaming et de télévision à péage seront présents. Mais les rapports de pré-commercialisation font état d'une forte demande de programmation pour les radiodiffuseurs linéaires privés et publics », explique Patrick Zuchowicki, directeur général et fondateur du DISCOP. « Pour la grande majorité des fournisseurs de contenu, l'essentiel de l'activité se situe encore dans le secteur de la télévision traditionnelle », conclut Patrick Zuchowicki.

Plus de 133 vendeurs de contenu, mondial et régional, ainsi que plus de 150 producteurs indépendants de contenus africains participeront à un salon reconfiguré qui ira aller au-delà de la vente et de l’achat de contenu pour toucher des domaines tels que la coproduction de contenus originaux. 250 programmeurs, responsables de l'acquisition, de la mise en service, de la production et du marketing issus de 35 pays africains sont attendus à la conférence à la recherche de droits pour des contenus terminés mais également pour des projets en développement.

Le programme parallèle du DISCOP JOHANNESBURG 2019 sera axé sur des sessions thématiques comme les stratégies de monétisation du contenu, l'industrie en plein essor de l'animation, l'importance de l’arrivée du eSport sur les écrans de télévision, l'importance doublage pour exporter le contenu africain, le contenu de marque et la lutte contre la désinformation.

« Il ne fait aucun doute que la pénétration de la télévision payante, l'accès à la télévision mobile et la vidéo à la demande par abonnement, sont en hausse. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu un programme de conférences qui aidera les chaînes TV financées par la publicité à rester au sommet de leur art et à tisser des liens plus étroits avec les talents locaux, les producteurs et annonceurs en devenir qui comprennent que la télévision linéaire est toujours le média publicitaire le plus puissant du continent », déclare Andrew Boozer, directeur des conférences du DISCOP.